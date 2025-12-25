Šta piše u odluci o obustavi postupka protiv Vesića, Tanasković i Dimoski za pad nadstrešnice?

Viši sud u Novom Sadu objavio je odluku kojom su obustavljeni postupci protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković i Anite Dimoski, kao i dela drugih optuženih, za slučaj pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, prilikom čega je stradalo 16 osoba.

Vanpretresno veće donelo je odluku na sednici održanoj 24. decembra, većinom glasova, a odluka se sastoji iz tri dela. „Na osnovu člana 338 stav 1 tačka 3 ZKP-a nema mesta optužbi protiv, okrivljenih Jelene Tanasković, Gorana Vesića i Anite Dimoski zbog po jednog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika i okrivljenih Milana