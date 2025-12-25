Danas se obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru

BEOGRAD - Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, proslaviće danas najradosniji hrišćanski praznik Božić, rođenje Isusa Hrista.

Kardinal će na Božić služiti i dnevnu božićnu misu u Crkvi Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Smederevu sa početkom u 11 časova. U katoličkim zajednicama, porodice vernika se pre odlaska u crkvu na ponoćnu misu, uz mnoštvo različitih običaja, okupljaju za prazničnim stolom uz posnu hranu, a mnogi čak ne jedu ništa do večere. Pre crkvene mise dolaze čestitari koji, kao pastiri, najavljuju dolazak Božića, u toku večeri dolazi i Deda Mraz koji ostavlja poklone ispod