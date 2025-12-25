Bolsonaro hospitalizovan u Braziliji

Bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro primljen je danas u bolnicu u Braziliji, gde će u četvrtak, po preporuci lekara i policije, biti podvrgnut operaciji zbog kile.

Bolsonaru je, kako prenosi agencija Brazil operaciju odobrio sudija Saveznog vrhovnog suda Aleksandre de Moraes. Bolsonaro, koji izdržava kaznu zatvora od 27 godina i tri meseca nakon što je osuđen zbog zavere za rušenje vlade, u bolnicu je sproveden uz pratnju pripadnika policije iz njihovog sedišta u Braziliji. Primljen je oko 9.30 časova po lokalnom, odosno 13.30 časova po srednjeevropskom vremenu, u pratnji supruge, bivše prve dame Mišel Bolsonaro. Njegovi