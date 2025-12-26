‘Izveli smo savršene udare na teroristički ološ koji ubija hrišćane’: Tramp

BBC News pre 3 minuta

US Department of Defense Ministarstvo rata SAD objavilo je kratak snimak lansiranje rakete sa vojnog broda

SAD su izvele „moćan i smrtonosan udar“ protiv grupe Islamska država (ISIS) na severozapadu Nigerije, objavio je američki lider Donald Tramp.

Nazvavši Islamsku državu „terorističkim ološem“, Tramp je optužio ove ekstremiste za „svirepo ubijanje, prvenstveno, nevinih hrišćane“.

Tramp je rekao da je američka vojska „izvršila brojne savršene udare“, dok je Američka afrička komanda (Africom) kasnije izvestila da je napad izveden u koordinaciji sa nigerijskim vlastima u državi Sokoto.

Nigerijski ministar spoljnih poslova Jusuf Maitama Tugar rekao je za BBC da je to bila „zajednička operacija“ usmerena na „teroriste“ i da „nema nikakve veze sa određenom religijom“.

Ne pominjući direktno ISIS, Tugar je rekao da je operacija planirana „duže vreme“ i da su korišćeni obaveštajni podaci koje je dostavila Nigerija.

Nije isključio mogućnost daljih udara, dodajući da to zavisi od „odluka koje će doneti rukovodstvo dve zemlje“.

„Pod mojim vođstvom, naša zemlja neće dozvoliti da radikalni islamski terorizam jača", objavio je Tramp na njegovoj platformi Istina (Truth Social).

U novembru je Tramp naredio američkoj vojsci da se pripremi za akciju u Nigeriji kako bi se obračunala sa islamističkim ekstremističkim grupama.

Nije tada rekao na koja ubistva misli, ali u nekim američkim konzervativnim grupama mesecima kolaju tvrdnje o genocidu nad hrišćanima u Nigeriji.

U međuvremenu, američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je „zahvalan nigerijskoj vladi na podršci i saradnji".

„Srećan Božić!“, dodao je u objavi na mreži Iksu.

Nigerijsko Ministarstvo spoljnih poslova je u saopštenju navelo da vlasti zemlje „ostaju angažovane u strukturiranoj bezbednosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, među kojima i Sjedinjene Američke Države, u rešavanju stalne pretnje terorističkog i nasilnog ekstremizma".

„Ovo je dovelo do preciznih pogodaka terorističkih meta u vazdušnim napadima na severozapadu Nigerije“, navodi se u saopštenju.

Grupe koje prate nasilje kažu da nema dokaza koji ukazuju na to da hrišćani bivaju ubijeni više nego muslimani u Nigeriji, koja je otprilike podjednako podeljena između sledbenika dve religije.

Savetnik nigerijskog predsednika Bole Tinubua rekao je tada za BBC da svaka vojna akcija protiv džihadističkih grupa treba da bude izvedena zajedničkim snagama.

Danijel Bvala je rekao da bi Nigerija pozdravila pomoć SAD u suzbijanju islamističkih pobunjenika, ali je napomenuo da je to „suverena“ zemlja.

Rekao je i da džihadisti ne ciljaju pripadnike određene religije i da su ubijali ljude svih vera.

Predsednik Tinubu tvrdi da u Nigeriji postoji verska tolerancija i rekao je da bezbednosni izazovi pogađaju ljude „raznih vera i regiona“.

Tramp je ranije objavio da je proglasio Nigeriju „zemljom od posebne zabrinutosti“ zbog „egzistencijalne pretnje“ koja predstavlja njeno hrišćansko stanovništvo.

Rekao je da su „hiljade“ ubijene, ali nije pružio bilo kakve dokaze.

Ovo je oznaka koju koristi američki Stejt department, a koja predviđa sankcije protiv zemalja „uključenih u teška kršenja verskih sloboda“.

Posle ove objave, Tinubu je rekao da je njegova vlada posvećena saradnji sa SAD i međunarodnom zajednicom kako bi se zaštitile zajednice svih vera.

Džihadističke grupe poput Boko Harama i Islamske države Zapadna Afrika izazivaju haos na severoistoku Nigerije više od decenije.

Ubili su hiljade ljudi, ali je većinom muslimane, prema podacima grupe Acled, koja analizira političko nasilje širom sveta.

U centralnoj Nigeriji često se dešavaju sukobi uglavnom muslimanskih stočara i poljoprivrednih grupa, pretežnoo hrišćanskih, oko pristupa vodi i pašnjacima.

Smrtonosni ciklusi napada „oko za oko“ takođe su doveli do hiljada ubijenih, ali su zločini počinjeni sa obe strane.

Grupe za ljudska prava kažu da nema dokaza da su pretežno hrišćani bili meta.

Prošle nedelje, SAD su saopštile da su izvele „masovni udar“ protiv ISIS-a u Siriji.

Centralna komanda SAD (Centcom) je saopštila da su borbeni avioni, borbeni helikopteri i artiljerija „pogodili više od 70 meta na više lokacija širom centralne Sirije“.

U napadu su učestvovali i avioni iz Jordana.

Turska: Više od 100 uhapšenih bliskih ISIS-u, osumnjičeni za planiranje napada za Novu godinu

Turske vlasti objavile su 25. decembra da su otkrile zaveru i osujetile plan Islamske države da izvede terorističke napade u zemlji tokom božićnih i novogodišnjih praznika.

Uhapšeno je više od 100 osumnjičenih koji se povezuju sa Islamskom državom.

Masovne racije su sprovedene na 124 adrese širom Istanbula, rekao je glavni gradski tužilac, a zaplenjeno je vatreno oružje, municija i „organizacioni dokumenti“.

Zvaničnici su rekli da su pristalice ISIS-a planirale napade širom Turske ove nedelje, posebno protiv nemuslimana.

Policija je privela 115 osumnjičenih, ali se traga za još 22, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Tužilaštvo je saopštilo da su osumnjičeni bili u kontaktu sa operativcima ISIS-a van Turske.

Nekoliko dana ranije, turski obaveštajni agenti izvršili su raciju na grupu na granici između Avganistana i Pakistana.

Turski državljanin za koga se tvrdi da je imao visoku ulogu u krilu ISIS-a koje je delovalo u regionu pritvoren je i optužen za planiranje napada na civile.

Turske bezbednosne službe redovno ciljaju ljude za koje se sumnja da su povezani sa ISIS-om.

Turska ima granicu od 900 kilometara sa Sirijom, u kojoj ISIS i dalje deluje u nekim u delovima zemlje.

(BBC News, 12.26.2025)