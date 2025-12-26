Manji deo Pionirskog parka u centru Beograda očišćen od šatora pristalica vlasti

Beta pre 1 sat

Deo Pionirskog parka, između Doma Narodne skupštine i zgrade Predsedništva, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, ispražnjen je od šatora i građanima je omogućen prolaz.

Kako javlja reporter agencije Beta, od šatora je oslobođen manji deo parka uz Ulicu kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka.

Pomerena je i ograda koja se nalazila prema Ulici kneza Miloša ka unutrašnjosti parka, kao i šatori koji su se tu nalazili.

Time je oslobođena za kretanje jedna staza kroz park od raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra do Andrićevog venca.

Šatori u ostatku parka i na ulici ispred zgrade parlamenta, su i dalje na tom mestu i tu nije dozvoljen prolaz.

(Beta, 26.12.2025)

