Zelenski i Tramp na Floridi u nedelju o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata

Beta pre 53 minuta

Predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp, sastaće se u nedelju na Floridi, na Trampovom imanju Mar-a-Lago.

To je Zelenski rekao novinarima, dodajući da će tokom razgovora biti reči o garancijama bezbednosti za Ukrajinu posle rata i da je plan od 20 tačaka o kojem se razgovara "oko 90 odsto spreman".

On je naveo da će biti razmatran i "ekonomski sporazum", ali da u ovom trenutku ne može da potvrdi da li će nešto biti finalizovano na sastanku.

Ukrajina će takođe staviti na dnevni red "teritorijalna pitanja", rekao je i dodao da bi Ukrajina želela da Evropljani budu uključeni, ali je izrazio sumnju da je to moguće organizovati u tako kratkom roku.

"Moramo, bez sumnje, u bliskoj budućnosti naći format u kojem neće biti samo Ukrajina i SAD, već i Evropa", rekao je on.

Najavljeni sastanak je najnoviji korak u opsežnoj diplomatskoj inicijativi koju predvode SAD s ciljem okončanja gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine, dok te napore otežavaju duboko suprotstavljeni zahtevi Moskve i Kijeva.

Zelenski je to izjavio dan pošto je rekao da je imao "dobar razgovor" sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u petak da je Moskva već bila u kontaktu sa američkim predstavnicima pošto je ruski predsednički izaslanik Kiril Dmitrijev tokom vikenda razgovarao sa američkim zvaničnicima na Floridi.

"Dogovoreno je da se dijalog nastavi", rekao je Peskov.

Zelenski je ranije rekao da bi Ukrajina bila spremna da povuče snage iz Donbasa - istočnog industrijskog regiona zemlje u okviru plana za okončanje rata, ukoliko bi se i Rusija povukla i ta oblast postala demilitarizovana zona pod nadzorom međunarodnih snaga.

Iako je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u četvrtak izjavila da u mirovnim pregovorima postoji "spor, ali stabilan napredak", Rusija nije nagovestila da je spremna na povlačenje sa teritorija koje je zauzela.

Naprotiv, Moskva insistira da Ukrajina prepusti i preostale teritorije koje još kontroliše u Donbasu, ali - je Kijev to odbacio kao ultimatum. Rusija je zauzela gotovo ceo Lugansk i oko 70 odsto Donjecka, dve oblasti koje čine Donbas.

(Beta, 26.12.2025)

Povezane vesti »

Aksios: Sastanak Trampa i Zelenskog ukazuje na napredak u mirovnim pregovorima

Aksios: Sastanak Trampa i Zelenskog ukazuje na napredak u mirovnim pregovorima

Večernje novosti pre 13 minuta
Zelenski i Tramp na Floridi u nedelju o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata

Zelenski i Tramp na Floridi u nedelju o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata

Radio sto plus pre 53 minuta
Zelenski i Tramp na Floridi u nedelju o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata

Zelenski i Tramp na Floridi u nedelju o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata

Serbian News Media pre 53 minuta
Zelenski stiže na Floridu, sa Trampom oči u oči: Da li će konačno biti dogovoren kraj rata u Ukrajini?

Zelenski stiže na Floridu, sa Trampom oči u oči: Da li će konačno biti dogovoren kraj rata u Ukrajini?

Blic pre 2 sata
Mirovni plan spreman 90 odsto: Zelenski izrazio skepticizam da će ruska strana pristati sa predloženo

Mirovni plan spreman 90 odsto: Zelenski izrazio skepticizam da će ruska strana pristati sa predloženo

Kurir pre 1 sat
Gotovo je - u nedelju "pada" dogovor?

Gotovo je - u nedelju "pada" dogovor?

B92 pre 1 sat
Zelenski planira da sa Trampom u nedelju razgovara o bezbednosnim garancijama

Zelenski planira da sa Trampom u nedelju razgovara o bezbednosnim garancijama

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kina udarila sankcije američkim firmama: Naoružavanje Tajvana za Peking crvena linija

Kina udarila sankcije američkim firmama: Naoružavanje Tajvana za Peking crvena linija

Pravda pre 3 minuta
Kina uvela sankcije za 20 američkih vojnih kompanija i 10 njihovih rukovodilaca

Kina uvela sankcije za 20 američkih vojnih kompanija i 10 njihovih rukovodilaca

N1 Info pre 18 minuta
Najviše alkoholičara u Evropi: Zemlja u komšiluku je neslavni rekorder, prosečni stanovnik popije flašu piva i čašu žestine…

Najviše alkoholičara u Evropi: Zemlja u komšiluku je neslavni rekorder, prosečni stanovnik popije flašu piva i čašu žestine svaki drugi dan

Blic pre 8 minuta
Rekordan broj zakona usvojenih za vreme Bajdena ukinut u SAD ove godine

Rekordan broj zakona usvojenih za vreme Bajdena ukinut u SAD ove godine

NIN pre 3 minuta
Šef NATO-a otkrio pakleni plan za zaustavljanje Putina: "Ove dve stvari su ključne, neće preuzeti taj rizik"

Šef NATO-a otkrio pakleni plan za zaustavljanje Putina: "Ove dve stvari su ključne, neće preuzeti taj rizik"

Mondo pre 13 minuta