Velika ikona Belog anđela, jelka i Deda Mraz: Ovako poznati rijaliti par uživa sa svojim ćerkama, oglasili se iz doma i pokazali da su mir, ljubav i sreća najvažniji

Blic pre 2 sata
Velika ikona Belog anđela, jelka i Deda Mraz: Ovako poznati rijaliti par uživa sa svojim ćerkama, oglasili se iz doma i…

Bivši rijaliti učesnici Mladen Vuletić i Jelena Pešić još jednom su pokazali koliko uživaju u porodičnom životu, a prizore koje su podelili na društvenim mrežama raznežili su mnoge.

Njihov dom ovih dana krasi prava novogodišnja bajka, raskošno okićena jelka, simbolični detalji poput Ikone Belog Anđela, ali i nezaobilazni Deda Mraz. Mladen, koji je tokom učešća u rijalitiju važio za velikog zavodnika i bio povezivan sa brojnim poznatim damama, danas je potpuno posvećen porodičnom životu. Ljubav sa Jelenom Pešić krunisao je brakom, a njihovu sreću upotpunile su dve ćerke Mia i Miona. Na fotografijama koje su objavili vidi se koliko par uživa u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Jeleni se vratili na Vršačke planine posle 60 godina (VIDEO)

Jeleni se vratili na Vršačke planine posle 60 godina (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Radar pre 25 minuta
Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

RTV pre 15 minuta
Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama…

Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama sneg napadao do 5 cm

Blic pre 1 sat
Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Danas pre 2 sata
"Najčešće stradaju dečaci od 10 do 14 godina" Hitno upozorenje naših lekara pred praznike: Posledice su trajne, a kazne…

"Najčešće stradaju dečaci od 10 do 14 godina" Hitno upozorenje naših lekara pred praznike: Posledice su trajne, a kazne astronomske

Blic pre 1 sat