Jeleni se vratili na Vršačke planine posle 60 godina (VIDEO)

Nakon više od 60 godina jelen se ponovo vratio na Vršačke planine.

Naime, na ovom prostoru jeleni su poslednji put bili tokom sedamdesetih godina proškog veka kada su nestali zbog pada brojnosti ispod biološkog minimuma. Kako navode iz Ministarstva zaštite životne sredine, formirana je stabilna populacija običnog jelena na ovom zaštićenom području od nacionalnog značaja na prostoru PIO “Vršačke planine”. „To je omogućeno kroz projekat naseljavanja jelenske divljači, koji realizuje JP „Vojvodinašume“ u saradnji sa Pokrajinskim