U Beogradu danas temperatura u minusu, na jugoistoku 11 stepeni: Na snazi je upozorenje na ledenu kišu

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs / Tanjug
Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas na ledenu kišu ili rosulju koja će se lediti na tlu i snežne padavine u zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju, na istoku i na jugozapadu Srbije.

Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje se intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više. Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima očekuje se prelazak kiše u sneg. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -4 do 1
Vremenska prognoza za 7. januar: Oblačno i hladno, u ovim delovima Srbije povećanje snežnog pokrivača

RHMZ izdao večeras novo upozorenje

Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Danas oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Zašto Delije ne navijaju na Badnji dan i Božić?

Teslina smrt na Božić 1943. tužna vest i za suprugu predsednika SAD Eleonor Ruzvelt

"Najhladnije jutro će biti ovog datuma, posebno u Beogradu" Naš meteorolog upozorava: Stvaraju se opasni uslovi, a sve zbog…

Vremenska prognoza za 7. januar: Oblačno i hladno, u ovim delovima Srbije povećanje snežnog pokrivača

