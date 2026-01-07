U Beogradu danas temperatura u minusu, na jugoistoku 11 stepeni: Na snazi je upozorenje na ledenu kišu

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas na ledenu kišu ili rosulju koja će se lediti na tlu i snežne padavine u zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju, na istoku i na jugozapadu Srbije.

Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje se intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više. Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima očekuje se prelazak kiše u sneg. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -4 do 1