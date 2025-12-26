Kakvo nas vreme danas očekuje - niske temperature uz vetar

Sa zapada je došlo do porasta vazdušnog pritiska, što je uslovilo prestanak padavina na Balkanu.

Danas suvo uz smenu sunca i oblaka. Ostajemo i dalje pod uticajem hladnog vazduha, temperatura je oko prosečnih vrednosti za kraj decembra. Do sredine dana pretežno oblačno, a posle podne očekujemo delimično razvedravanje, pa će biti više sunčanih intervala. Duvaće slab do umeren severni vetar. Maksimalna temperatura od 1 stepen do 6 stepeni. Do kraja ove i početkom iduće nedelje biće suvo i hladno sa dužim sunčanim periodima. Maksimalna temperatura do 6 stepeni, a