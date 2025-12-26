Batut: Grip se ubrzano širi, epidemijski prag premašen, za sedam dana potvrđen u 18 okruga

NIN pre 7 sati  |  Tanjug
Batut: Grip se ubrzano širi, epidemijski prag premašen, za sedam dana potvrđen u 18 okruga
U Srbiji je u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je više za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Еpidеmiоlоški pоkаzаtеlji ukаzuјu dа sе rеgistruје širоkа gеоgrаfskа rаširеnоst, kliničkа аktivnоst gripа је iznаd еpidеmiјskоg prаgа, dоk је trеnd incidеnciје rаstući. Kао i prеthоdnih izvеštајnih nеdеljа, i u оvој sе
