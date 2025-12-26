Batut: Grip stigao u Pčinjski okrug, Jablanički odoleva virusu

VRANJE-LESKOVAC Virus gripa registrovan je u Pčinjskom okrugu, a još uvek ga nema u Jablaničkom okrugu, saopštava Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ u Beogradu.

Epidemija gripa je u ofanzivi, jer se u značajnoj mmeri povećava broj obolelih, a u poslednjoj izveštajnoj nedeli konstatovano je i teritorijalno širenje, registrovan je u 21 od 29 okruga u Srbiji. U poslednjoj izveštajnoj nedelji evidentirano je 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, za 55 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, evidentirano je 17.937 akutnih respiratornih infekcija, 17 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije, a prvi put se desilo da je