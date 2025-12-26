U Opštoj bolnici potvrđen grip kod 2 pacijenta, ZZJZ preporučuje poštovanje preventivnih mera

Pirotske vesti pre 4 sati
U Opštoj bolnici potvrđen grip kod 2 pacijenta, ZZJZ preporučuje poštovanje preventivnih mera

U pirotskom okrugu registruje se naglo povećanje broja obolelih u 51. nedelji, kada je registrovano 546 slučajeva oboljenja sličnih grupu, što je povećanje za 80% u odnosu na prethodnu 50. nedelju, kada su registrovana 302 slučaja.

Virusološkim nadzorom virus gripa nije laboratorijski potvrđen na Torlaku, ali je u Opštoj bolnici Pirot antigenim testiranjem tripl testom na internom odeljenju potvrđen grip kod dva obolela koji nisu epidemiološki povezani. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom preporučuju se preventivne mere: Na nivou Srbije počev od 49. kalendarske nedelje beleži se nagli rast broja prijavljenih slučajeva oboljenja sličnih gripu koji se nastavlja u 50. nedelji, kada
Kao da vas "udari traktor"! Iz punog zdravlja, za sat ili dva, do potpune iscrpljenosti! Srbija prešla epidemijski prag, grip lomi nikad jače.

Grip ove godine jači nego ikad! Lomi po 10, a kašlje se i do mesec dana: Epidemiolog otkrio, mutacija se krije iza svega

Grip u punom galopu! Podivljali svi parametri i to pre vremena, Srbija na korak od epidemije: Širi se mnogo brže nego 2016, sličan scenario mera moguć i sada

Na korak od epidemije gripa Broj obolelih skoro 3 puta iznad praga, a pik tek sledi: Produžetak zimskog raspusta moguć po ovom scenariju

Batut: Grip stigao u Pčinjski okrug, Jablanički odoleva virusu

Batut: Grip se ubrzano širi, epidemijski prag premašen, za sedam dana potvrđen u 18 okruga

Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Kao da vas "udari traktor"! Iz punog zdravlja, za sat ili dva, do potpune iscrpljenosti! Srbija prešla epidemijski prag, grip lomi nikad jače.

Gladuje već 34 godine: Naša novinarka na posebnom režimu i ima vredan savet

Grip ove godine jači nego ikad! Lomi po 10, a kašlje se i do mesec dana: Epidemiolog otkrio, mutacija se krije iza svega

Grip u punom galopu! Podivljali svi parametri i to pre vremena, Srbija na korak od epidemije: Širi se mnogo brže nego 2016, sličan scenario mera moguć i sada

"Ne" za čašicu rakije pre jela – evo koja pića su zdraviji aperitiv

