U Opštoj bolnici potvrđen grip kod 2 pacijenta, ZZJZ preporučuje poštovanje preventivnih mera

U pirotskom okrugu registruje se naglo povećanje broja obolelih u 51. nedelji, kada je registrovano 546 slučajeva oboljenja sličnih grupu, što je povećanje za 80% u odnosu na prethodnu 50. nedelju, kada su registrovana 302 slučaja.

Virusološkim nadzorom virus gripa nije laboratorijski potvrđen na Torlaku, ali je u Opštoj bolnici Pirot antigenim testiranjem tripl testom na internom odeljenju potvrđen grip kod dva obolela koji nisu epidemiološki povezani. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom preporučuju se preventivne mere: Na nivou Srbije počev od 49. kalendarske nedelje beleži se nagli rast broja prijavljenih slučajeva oboljenja sličnih gripu koji se nastavlja u 50. nedelji, kada