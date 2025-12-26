Prognoza RHMZ-a: Kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje?

NIN pre 1 sat  |  Fonet
Prognoza RHMZ-a: Kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje?

Vreme u Srbiji danas će biti pretežno oblačno i bez padavina, uz najvišu dnevnu temperaturu do pet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i najavio da će do kraja godine biti hladno i vetrovito sa kratkotrajnim pljuskovima snega.

Prema prognozi RHMZ, vetar će danas biti slab zapadni i severozapadni, na istoku zemlјe u drugom delu dana umeren i jak. Na području Beograda oblačno i suvo. Vetar slab i u skretanju na zapadni. Maksimalna temperatura oko dva stepena. U Srbiji će za vikend i početkom sledeće sedmice ujutru biti slabog i umerenog mraza, a dnevna temperatura kretaće se od jednog stepena do šest stepeni. U subotu je najavljeno postepeno razvedravanje, a od nedelјe promenlјivo oblačno
