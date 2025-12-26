Dačić: Pronađena bomba „naše braće Amerikanaca“ u Beogradu na vodi

Nova pre 23 minuta  |  Autor: RTS
Dačić: Pronađena bomba „naše braće Amerikanaca“ u Beogradu na vodi

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da je ponovo pronađena zaostala bomba iz Drugog svetskog rata i to ponovo u Beogradu na vodi, u blizini TC "Galerija".

Ivica Dačić je naveo da je pronađena bomba u Beogradu na vodi od 470 kilograma, kako je kazao od „naše braće Amerikanaca“, prenosi RTS. „U nedelju ujutro to vadimo i nosimo na uništenje. Građani su bezbedni, ali čisto da znate. To je, ne znam koja po redu, bomba koja je od prijateljskih zemalja“, rekao je Dačić na TV Juronjuz. ***
Ključne reči

Ivica DačićRTSMinistar unutrašnjih poslovaBeograd na vodi

