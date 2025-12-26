Sjedinjene Države gađale ciljeve 'Islamske države' u Nigeriji

Sjedinjene Države gađale ciljeve 'Islamske države' u Nigeriji

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Trump) rekao je da su američke snage u četvrtak, 25. decembra izvele "snažne i smrtonosne" napade na militante grupe Islamska država (ISIS) u sjeverozapadnoj Nigeriji, nekoliko sedmica nakon što je upozorio na bilo kakve sistematske napade na hrišćane u zemlji.

Nigerijsko ministarstvo spoljnih poslova rano u petak potvrdilo je vazdušne napade, opisujući ih kao "precizne pogotke na terorističke ciljeve" u zemlji. Afrička komanda Ministarstva odbrane SAD-a izjavila je da je "više terorista ISIS-a" - ekstremističke grupe koju UN opisuje kao terorističku - ubijeno u napadu u državi Sokoto, izvedenom na zahtjev nigerijskih vlasti. Objavljeno je malo detalja i nije bilo jasno koliko je ljudi ubijeno. Tramp je rekao da je
