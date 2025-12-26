Uklanjanje avio-bombe u Beogradu na vodi: Apel građanima da napuste stanove u nedelju ujutru

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izvršiće u nedelju, 28. decembra, u ranim jutarnjim časovima, akciju uklanjanja, transporta i uništavanja američke avio-bombe iz Drugog svetskog rata.

Eksplozivna naprava modela „AN-M44“, teška oko 470 kilograma sa 250 kilograma eksplozivnog punjenja, pronađena je na gradilištu u Ulici Nikolaja Kravcova. Specijalistički timovi su prethodno obavili detaljno izviđanje i procenu stanja kako bi se osigurali svi uslovi za bezbedno izmeštanje bombe, koja potiče iz savezničkog bombardovanja 1944. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane koji žive u neposrednoj blizini lokacije, u okolini Tržnog centra