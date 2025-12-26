Zašto je OKS izabrao Hajat, a ne Skupštinu? Ćacilend krije tajnu

Proglašenje najboljih sportista u izboru Olimpijskog komiteta Srbije biće održano u subotu 27. decembra u hotelu Hajat, a ne kao što je bila tradicija godinama unazad, u zgradi Skupštine Srbije.

Zbog čega je došlo do ove promene zvanično nije objašnjeno, ali tajnu verovatno krije bajkovito naselje Ćacilend, koje se prostire od Pionirskog parka pa praktično sve do ulaza u zgradu parlamenta. Naselje, koji su osnovali studenti 2.0 koji žele da uče, i u kojima sada žive nepoznati stanovnici, izgleda nije bilo raspoloženo da kroz njega prođu najbolji srpski sportisti na putu do zgrade Skupštine. U nekoliko navrata je rečeno da u Ćacilend može da se uđe tako što