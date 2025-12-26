Zašto je OKS izabrao Hajat, a ne Skupštinu? Ćacilend krije tajnu

Sport klub pre 7 sati  |  Autor: Vladimir Todorović
Zašto je OKS izabrao Hajat, a ne Skupštinu? Ćacilend krije tajnu

Proglašenje najboljih sportista u izboru Olimpijskog komiteta Srbije biće održano u subotu 27. decembra u hotelu Hajat, a ne kao što je bila tradicija godinama unazad, u zgradi Skupštine Srbije.

Zbog čega je došlo do ove promene zvanično nije objašnjeno, ali tajnu verovatno krije bajkovito naselje Ćacilend, koje se prostire od Pionirskog parka pa praktično sve do ulaza u zgradu parlamenta. Naselje, koji su osnovali studenti 2.0 koji žele da uče, i u kojima sada žive nepoznati stanovnici, izgleda nije bilo raspoloženo da kroz njega prođu najbolji srpski sportisti na putu do zgrade Skupštine. U nekoliko navrata je rečeno da u Ćacilend može da se uđe tako što
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Šta se dešava u Ćacilendu: Staza slobodna za pešake, park i plato i dalje "zabranjene zone"

Šta se dešava u Ćacilendu: Staza slobodna za pešake, park i plato i dalje "zabranjene zone"

N1 Info pre 3 sata
Stiglo i ozvučenje: Kako izgleda šatorsko naselje u centru grada nakon "raspremanja" (FOTO/VIDEO)

Stiglo i ozvučenje: Kako izgleda šatorsko naselje u centru grada nakon "raspremanja" (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 4 sati
Da li to poverenik Milan Antonijević najavljuje proslavu Nove godine u Ćacilendu?

Da li to poverenik Milan Antonijević najavljuje proslavu Nove godine u Ćacilendu?

Nova pre 4 sati
VIDEO/FOTO Nova.rs ispred Ćacilenda: Kako izgleda divlje naselje u centru grada nakon sklanjanja dela šatora

VIDEO/FOTO Nova.rs ispred Ćacilenda: Kako izgleda divlje naselje u centru grada nakon sklanjanja dela šatora

Nova pre 4 sati
Iz Ćacilenda uklonjen deo šatora, građani i dalje ne mogu kroz Pionirski park (FOTO; VIDEO)

Iz Ćacilenda uklonjen deo šatora, građani i dalje ne mogu kroz Pionirski park (FOTO; VIDEO)

Danas pre 5 sati
Iz Pionirskog parka sklonjen deo šatora, moguće kretanje jednom stazom do Andrićevog venca (foto, video)

Iz Pionirskog parka sklonjen deo šatora, moguće kretanje jednom stazom do Andrićevog venca (foto, video)

Blic pre 5 sati
Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

Vreme pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeDejan TomaševićHajatIzboricacilend

Politika, najnovije vesti »

Urušavanje DUNP-a ide u korist drugom univerzitetu u Novom Pazaru: On se plaća, a ima veze sa jednim ministrom u Vladi Srbije

Urušavanje DUNP-a ide u korist drugom univerzitetu u Novom Pazaru: On se plaća, a ima veze sa jednim ministrom u Vladi Srbije

Nova pre 17 minuta
Šta poručuju predstavnici Srba uoči izbora na Kosovu i Metohiji

Šta poručuju predstavnici Srba uoči izbora na Kosovu i Metohiji

RTS pre 2 minuta
Petković: Srpska lista je vrpca koja povezuje srpski narod na KiM sa zvaničnim Beogradom FOTO

Petković: Srpska lista je vrpca koja povezuje srpski narod na KiM sa zvaničnim Beogradom FOTO

B92 pre 17 minuta
Istraživanje pokazuje: Više građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju

Istraživanje pokazuje: Više građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju

N1 Info pre 1 sat
Da li se to Ćacilend sprema za doček Nove 2026?

Da li se to Ćacilend sprema za doček Nove 2026?

Vreme pre 42 minuta