Zelenski se hitno oglasio: Saopštene nove informacije o mirovnom planu za Ukrajinu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao sa svojim finskim kolegom Aleksanderom Stubom, a u fokusu razgovora bili su pregovori o okončanju rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

Zelenski je istakao značajan napredak u pripremama za ključne sastanke u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Ukrainska Pravda. Zelenski je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je sa Stubom razgovarao o kontaktu sa partnerima u kontekstu mirovnih pregovora. "Ovde u Ukrajini trenutno se pripremamo za sastanke i pregovore u Sjedinjenim Američkim Državama, a od danas su naši timovi – ukrajinski i američki pregovarački timovi postigli značajan napredak. Mnogo je