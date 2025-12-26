Putevi Srbije: Oprez zbog snega i magle na putevima

Vranje news pre 45 minuta  |  Vranjenews
Putevi Srbije: Oprez zbog snega i magle na putevima
Vranje - Kolovozi su vlažni u nižim predelima, sneg na putevima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Vranja i Zaječara, saopšteno je u petak ujutro iz Javnog preduzeća Putevi Srbije. „Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima“, piše u
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Stanje na putevima: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Stanje na putevima: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Glas Zaječara pre 30 minuta
AMSS: Sneg na putevima u više regiona Srbije

AMSS: Sneg na putevima u više regiona Srbije

Newsmax Balkans pre 16 minuta
AMSS upozorava: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost ka zimskim centrima

AMSS upozorava: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost ka zimskim centrima

Nova pre 1 sat
AMSS upozorava na poledicu na putu

AMSS upozorava na poledicu na putu

Radio 021 pre 1 sat
AMSS upozorava: Poledica na putevima širom Srbije, vozačima se savetuje dodatni oprez

AMSS upozorava: Poledica na putevima širom Srbije, vozačima se savetuje dodatni oprez

Ozon pre 1 sat
AMSS: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

AMSS: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

N1 Info pre 2 sata
Sneg zavejao mnoge puteve u Srbiji. Ove dve opasne pojave dodatno otežavaju vožnju: Evo i gde važe zabrane!

Sneg zavejao mnoge puteve u Srbiji. Ove dve opasne pojave dodatno otežavaju vožnju: Evo i gde važe zabrane!

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVranjeZaječarKruševacPutevi SrbijeSneg

Društvo, najnovije vesti »

(Gođevac) SSP: Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

(Gođevac) SSP: Komisija za reviziju biračkog spiska trebalo bi da bude formirana u januaru

Beta pre 1 minut
Zdrava pamet vs. veštačka inteligencija

Zdrava pamet vs. veštačka inteligencija

Peščanik pre 36 minuta
Fondacija SOS Dečija sela Srbija pokrenula kampanju za pomoć porodicama koje žive na margini društva

Fondacija SOS Dečija sela Srbija pokrenula kampanju za pomoć porodicama koje žive na margini društva

Nova pre 1 minut
Dr Peja poziva građane da u nedelju potpišu za vanredne izbore

Dr Peja poziva građane da u nedelju potpišu za vanredne izbore

Bujanovačke pre 5 minuta
Stanje na putevima: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Stanje na putevima: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Glas Zaječara pre 30 minuta