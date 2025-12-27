Vučić razgovarao sa Harčenkom o energetskoj bezbednosti Srbije

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je objavio da je danas imao "sadržajan razgovor" sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom "s fokusom na energetsku bezbednost Srbije".

Vučić je napisao na Instagramu da su "posebno su razgovarali o posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima".

"Ponovio sam da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim našim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti", napisao je Vučić i da će Srbija "umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese".

Vučić je danas o energetskoj bezbednosti telefonom razgovarao i sa mađarskim premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

(Beta, 27.12.2025)

