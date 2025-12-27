Srbija ostaje okrenuta dijalogu sa svim partnerima: Vučić nakon sastanka sa Bocan-Harčenkom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

"Sadržajan razgovor sa ambasadorom Ruske federacije, sa fokusom na energetsku bezbednost Srbije. Posebno smo razgovarali o posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima", napisao je Vučić na društvenim mrežama. On je ponovio da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim našim partnerima u interesu građana, a sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti. "U skladu sa tim, rekao sam da će Republika Srbija umeti da zaštiti svoje