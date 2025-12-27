Tramp pre sastanka sa Zelenskim: Sudbina mira u Ukrajini zavisi od mene

Američki predsednik Donald Tramp predstavio se danas kao vrhovni arbitar bilo kakvog mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, objavio je američki portal Politiko, citirajući Trampovu poruku da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski „nema ništa“ dok on to ne odobri.

Očekuje se da će se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastati sa Trampom na Floridi u nedelju, a novinarima je ranije danas rekao da sa sobom donosi novi plan za mir od 20 tačaka. Okvir uključuje predloženu demilitarizovanu zonu, a očekuje se da će se sastanak fokusirati na američke bezbednosne garancije. Međutim u intervjuu za Političko, Tramp je, kako navodi tj portal, delovao mlako prema predlogu ukrajinskog predsednika i nije žurio da podrži predlog