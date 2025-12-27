uživo RAT U UKRAJINI Jedna osoba poginula u ruskom napadu na Kijev, broj povređenih porastao na 32

Rat u Ukrajini traje 1.403 dana - ratna dejstva se nastavljaju.

Načelnik ukrajinske obaveštajne službe Kirilo Budanov tvrdi da je Rusija već dostigla plan mobilizacije od 403.000 vojnika za 2025. godinu, uglavnom kroz ugovorene vojnike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da ruske snage napadaju Ukrajinu koristeći opremu postavljenu na stambenim zgradama u Belorusiji, dok su u poslednjem napadu na Harkov poginule dve osobe, a osam povređeno. Zelenski je takođe spreman da raspiše referendum o Trampovom planu za