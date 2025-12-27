Vučić: Novi generalštab biće završen za tri godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na Banjici, nedaleko od VMA biti izgrađeni velelepni objekti naše vojske površine 50.000 kvadratnih metara, kao i da će biti završeni za tri godine - do kraja 2028. godine.

On je to rekao na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije i dodao da je izvođač radova VGC. "To je ogroman prostor u skladu sa značajem naše armije. Biće to dobri kompleksi napravljeni u pravom vojno bezbnednosnom okruženju. Generalštab će biti pomeren iz centra grada, ali će se ovde donositi