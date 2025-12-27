Zelenski o crvenim linijama: Ukrajina neće ustupiti teritoriju, niti Zaporožje

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je, uoči sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u nedelju da su jasne crvene linije koje je postavio - Ukrajina neće da ustupi teritoriju niti nuklearnu elektranu Zaporožje i istovremeno pozvao na snažne bezbednosne garancije.

Zelenski, koji je na putu ka Kanadi, koju će posetiti pre SAD, rekao je na onlajn konferenciji, da će sa kanadskim premijerom Markom Karnijem razgovarati o svim pitanjima, podeliti detalje o dokumentima koje će pregledati sa Trampom i pokrenuti sva osetljiva pitanja, prenosi Kijev post. Komentarišući planirani sastanak na Floridi, Zelenski je pojasnio da će se verovatno održati u prisustvu medija, odnosno da će biti javan, ne pojašnjavajući da li će pristup