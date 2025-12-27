Analizirali smo meč sa Makabijem, prvi korak je borba i pobeda: Vanja i Penjaroja jasni pred Split!

Idealna prilika za prvi tijumf Španca! Košarkaši Partizan dočekuju Split u utakmici 12. kola ABA lige, koja je na programu u nedelju, 28. decembra, sa početkom u 19.30 časova.

Biće to ujedno i poslednji duel crno-belih u regionalnom takmičenju u ovoj kalendarskoj godini. Partizan u ovaj susret ulazi nakon pobede nad Krkom u Ljubljani rezultatom 99:92, dok je Split u prethodnom kolu poražen od Kluža sa 105:87. U prvom međusobnom duelu ove sezone, Partizan je slavio na gostovanju u Splitu rezultatom 86:81. Uoči utakmice, trener Partizana Đoan Penjaroja izneo je očekivanja pred novi izazov: „Za samo 48 sati, u odnosu na prethodnu utakmicu,