Francuzi sve više okreću leđa Makronu: Predsednikov rejting na istorijskom minimumu

Rejting francuskog predsednika Emanuela Makrona pao je na 25 odsto u decembru, što je najniži nivo od njegovog stupanja na funkciju 2017. godine, pokazali su rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnjenja.

Posle blagog porasta u novembru, kada je njegova popularnost dostigla 29 odsto, Makron je izgubio 4 procentna poena u decembru. Ovaj pad se, prema istraživanju koje je sprovela agencija Toluna/Harris Interactive za francuski informativni tv kanal LCI, uglavnom objašnjava preusmeravanjem pažnje sa međunarodnih pitanja na unutrašnju politiku Francuske. Prema istom istraživanju, samo 37 odsto Francuza planira da gleda tradicionalne predsedničke čestitke na kraju