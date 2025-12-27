Francuzi sve manje veruju Makronu – najniži rejting od 2017.

Poverenje nacije u predsednika Francuske Emanuela Makrona palo je u decembru na samo 25 posto, javljauu francuski mediji pozivajući se na danas objavljene rezultate ispitivanja javnog mišljenja. „Božić nije vratio poverenje francuskog naroda u izvršnu vlast.

Prema interaktivnom barometru Toluna-Haris za LCI, objavljenom ovog petka, samo 25% stanovništva kaže da veruje predsedniku Emanuelu Makronu“, piše portal TF1info, navodeći da je to za četiri postotka niže nego u novembru. Šef države je dostigao svoj najniži rejting od stupanja na dužnost 2017. godine, što je jednako nivou zabeleženom u oktobru 2025. godine, ističe TF1. Istovremeno, istraživanje pokazuje da francuski premijer Sebastijan Lekornu u decembru ima