Rejting Emanuela Makrona pao je na najniži nivo od 2017. godine

Rejting francuskog predsednika Emanuela Makrona pao je na 25 odsto u decembru, što je najniži nivo od njegovog stupanja na funkciju 2017. godine, pokazali su rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnjenja koje je sprovela agencija Toluna/Harris Interactive za francuski informativni tv kanal LCI.

Nakon blagog porasta u novembru, kada je njegova popularnost dostigla 29 odsto, Makron je izgubio 4 procentna poena u decembru. Ovaj pad se, kako se navodi u izveštaju, uglavnom objašnjava preusmeravanjem pažnje sa međunarodnih pitanja na unutrašnju politiku Francuske. Prema istom istraživanju, samo 37 odsto Francuza planira da gleda tradicionalne predsedničke čestitke na kraju godine, što je smanjenje u odnosu na prethodne godine (40 odsto u 2024. i 43 odsto u