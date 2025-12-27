Penjaroja u dve rečenice najavio sledeću utakmicu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Penjaroja u dve rečenice najavio sledeću utakmicu

Trener košarkaša Partizana, Đoan Penjaroja, izjavio je da je predstojeća utakmica ABA lige protiv Splita veoma važna za njegovu ekipu. „Za samo 48 sati, u odnosu na prethodnu utakmicu, očekuje nas važna utakmica protiv Splita.

Danas smo analizirali meč protiv Makabija, a nakon toga smo se okrenuli pripremama za naredni duel“, naveo je Penjaroja, preneo je sajt kluba. Partizan će u nedelju od 19.30 u hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu dočekati Split, u utakmici 12. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige. Partizan je treći na tabeli Grupe A sa osam pobeda i jednim porazom, dok je Split sedmi sa skorom 3/7. Kapiten Partizana Vanja Marinković rekao je da on i njegovi saigrači na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Dan posle haosa: Đoan Penjaroja i Vanja Marinković - šta dalje?

Dan posle haosa: Đoan Penjaroja i Vanja Marinković - šta dalje?

Kurir pre 15 minuta
Pred crno-belima važna utakmica protiv Splita

Pred crno-belima važna utakmica protiv Splita

Politika pre 5 minuta
Tajris Rajs o Tajriku Džonsu: Kako će se kretati po gradu uz ovoliku tenziju?

Tajris Rajs o Tajriku Džonsu: Kako će se kretati po gradu uz ovoliku tenziju?

Danas pre 1 sat
Najneočekivaniji MVP runde kojeg ćemo videti ove sezone: Košarkaš Asvel-a najkorisniji igrač kola!

Najneočekivaniji MVP runde kojeg ćemo videti ove sezone: Košarkaš Asvel-a najkorisniji igrač kola!

Hot sport pre 1 sat
Analizirali smo meč sa Makabijem, prvi korak je borba i pobeda: Vanja i Penjaroja jasni pred Split!

Analizirali smo meč sa Makabijem, prvi korak je borba i pobeda: Vanja i Penjaroja jasni pred Split!

Hot sport pre 2 sata
Dominirao protiv Efesa, pa pokupio vredno priznanje! Centar Asvela MVP 18. kola Evrolige!

Dominirao protiv Efesa, pa pokupio vredno priznanje! Centar Asvela MVP 18. kola Evrolige!

Kurir pre 2 sata
Najgori tim iznedrio igrač kola u Evroligi

Najgori tim iznedrio igrač kola u Evroligi

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanSplitABA liga

Sport, najnovije vesti »

Da li je to Vučić prozvao Ostoju Mijailovića? Svaki dan mi neko protestuje i viče i nemam nikakav problem

Da li je to Vučić prozvao Ostoju Mijailovića? Svaki dan mi neko protestuje i viče i nemam nikakav problem

Danas pre 35 minuta
Mihael Šumaher i dalje najbogatiji vozač u istoriji Formule 1

Mihael Šumaher i dalje najbogatiji vozač u istoriji Formule 1

Auto blog pre 20 minuta
Bešiktaš kuca na vrata Evrolige!

Bešiktaš kuca na vrata Evrolige!

Sportske.net pre 10 minuta
Alimpijević u Evroligi: Turski mediji javljaju, moguće je!

Alimpijević u Evroligi: Turski mediji javljaju, moguće je!

Hot sport pre 20 minuta
Suze na Enfildu: Supruga i sinovi Dioga Žote izašli na teren!

Suze na Enfildu: Supruga i sinovi Dioga Žote izašli na teren!

Hot sport pre 45 minuta