Komo i Kaljari presekli mini negativni niz

Sport klub pre 35 minuta  |  Autor: Maja Todić
Komo i Kaljari presekli mini negativni niz

U Seriji A, u terminu od 15 časova pratili smo dva duela.

Komo je slavio na gostovanju Lećeu, a Kaljari je slavio u Torinu. Leće – Komo 0:3 Komo je nakon dva vezana poraza na gostovanju Lećeu došao do sedme pobede u sezoni i šestog mesta na tabeli. Paz je doneo prednost gostima u 20. minutu. Nervozni su bili domaći, a sve je kuliminiralo u 24. minutu kada je trener Euzebio di Frančesko dobio crveni karton. Ramon je u 66. minutu pogodio za 0:2, a tačku na ovaj meč stavio je Duvikas u 75. minutu. Nikola Štulić bio je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Serija A! Komo je neuništiv, nova pobeda!

Serija A! Komo je neuništiv, nova pobeda!

Kurir pre 20 minuta
Nove bravure Nika Paza, Komo se vratio u ''evrozonu'', Kaljari iznenadio u Torinu

Nove bravure Nika Paza, Komo se vratio u ''evrozonu'', Kaljari iznenadio u Torinu

Sportske.net pre 35 minuta
Štulić tih protiv Koma, Vlašić nedovoljan Torinu

Štulić tih protiv Koma, Vlašić nedovoljan Torinu

B92 pre 46 minuta
Fudbaleri Koma savladali Leće

Fudbaleri Koma savladali Leće

Politika pre 15 minuta
Siti na čelu: „Građani“ iščupali sva tri boda protiv Notingem Foresta!

Siti na čelu: „Građani“ iščupali sva tri boda protiv Notingem Foresta!

Hot sport pre 1 sat
Hibernijan nadigrao Harts u derbiju škotskog prvenstva

Hibernijan nadigrao Harts u derbiju škotskog prvenstva

RTS pre 1 sat
Građani se ne zaustavljaju: Šerki rastužio Milenkovića - Siti srušio Notingem Forest

Građani se ne zaustavljaju: Šerki rastužio Milenkovića - Siti srušio Notingem Forest

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Torino

Sport, najnovije vesti »

Da li je to Vučić prozvao Ostoju Mijailovića? Svaki dan mi neko protestuje i viče i nemam nikakav problem

Da li je to Vučić prozvao Ostoju Mijailovića? Svaki dan mi neko protestuje i viče i nemam nikakav problem

Danas pre 36 minuta
Mihael Šumaher i dalje najbogatiji vozač u istoriji Formule 1

Mihael Šumaher i dalje najbogatiji vozač u istoriji Formule 1

Auto blog pre 20 minuta
Bešiktaš kuca na vrata Evrolige!

Bešiktaš kuca na vrata Evrolige!

Sportske.net pre 10 minuta
Alimpijević u Evroligi: Turski mediji javljaju, moguće je!

Alimpijević u Evroligi: Turski mediji javljaju, moguće je!

Hot sport pre 20 minuta
Suze na Enfildu: Supruga i sinovi Dioga Žote izašli na teren!

Suze na Enfildu: Supruga i sinovi Dioga Žote izašli na teren!

Hot sport pre 45 minuta