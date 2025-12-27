Komo i Kaljari presekli mini negativni niz

U Seriji A, u terminu od 15 časova pratili smo dva duela.

Komo je slavio na gostovanju Lećeu, a Kaljari je slavio u Torinu. Leće – Komo 0:3 Komo je nakon dva vezana poraza na gostovanju Lećeu došao do sedme pobede u sezoni i šestog mesta na tabeli. Paz je doneo prednost gostima u 20. minutu. Nervozni su bili domaći, a sve je kuliminiralo u 24. minutu kada je trener Euzebio di Frančesko dobio crveni karton. Ramon je u 66. minutu pogodio za 0:2, a tačku na ovaj meč stavio je Duvikas u 75. minutu. Nikola Štulić bio je