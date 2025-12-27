Jevtić: Važno da Srbi glasaju za SL jer ona jedina štiti interese srpskog naroda

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas da je važno da svi Srbi sutra izađu na izbore i daju svoj glas Srpskoj listi, jer je ona, kako je naglasio, jedina koja zaista štiti interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Jevtić je ukazao da je važno da Srpska lista osvoji svih deset poslaničkih mandata kako niko ne bi bio u mogućnosti da trguje interesima srpskog naroda. "Od velike važnosti je da svaki Srbin i svaka Srpkinja sutra izađu na izbore i da svoj glas daju da Srpska lista potvrdi ono što smo radili i na parlamentarnim izborima u februaru i na lokalnim izborima u oktobru ove godine, i da se ono što je u februaru bio pokušaj Albina Kurtija i što je uspeo kroz albanske