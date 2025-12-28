Danas su Materice: Najveći hrišćanski praznik majki i žena

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Izvor: N1
Danas su Materice: Najveći hrišćanski praznik majki i žena
Materice se slave drugu nedelju pred Božić. Ovo je najveći hrišćanski praznik majki i žena. Toga dana deca porane i unapred pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad zavežu svoju majku, za noge, na isti način, kao što su njih majke vezivale na Detinjce. Majka se pravi da ne zna zašto je vezana. Deca joj čestitaju praznik, a majka onda deli deci poklone, i na taj način se odvezuje. Na isti način se vežu i sve udate žene, koje se odvezuju
