Zelenski stigao u Ameriku: Danas pada važna odluka, evo šta je sve na stolu

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Zelenski stigao u Ameriku: Danas pada važna odluka, evo šta je sve na stolu

Američki predsednik Donald Tramp ugostiće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Zelenski na sastanak stiže nakon što je ranije ove sedmice predstavio revidirani mirovni plan od 20 tačaka čiji je nacrt objavio nakon pregovora Kijeva s američkom stranom i prvi put pomenuo mogućnost povlačenja iz Donbasa. Zelenski je stigao u Ameriku, javila je ukrajinska agencija Ukrinform. U njegovoj delegaciji su Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, kao i Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba ukrajinske vojske i ministar privrede
