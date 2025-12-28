(FOTO) Studenti i građani u akciji "Raspiši pobedu": Prikupljaju se potpisi za raspisivanje izbora

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Studenti u blokadi organizuju širom Srbije akciju pod sloganom "Raspiši pobedu" tokom koje se prikupljaju potpisi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, a građani tu inicijativu mogu da podrže u više od sto opština i gradova, na skoro 500 štandova.

Spisak lokacija, koji se redovno ažurira, objavljen je na sajtu studenti.org.rs. Prema poslednjim dostupnim podacima, potpisi će se prikupljati u 113 mesta na 491 štandu. Na sajtu su objavljene i satnice po kojima će štandovi funkcionisati. Foto: ATAImages/Jovana Kulašević Foto: ATAImages/Jovana Kulašević Foto: FoNet/Lazar Novaković Foto: FoNet/Lazar Novaković Foto: FoNet/Lazar Novaković Foto: FoNet/Lazar Novaković Foto: FoNet/Lazar Novaković Foto: FoNet/Katarina
