Studenti Pirota sakupili preko 1000 potpisa u akciji "Raspiši pobedu"

Podsetimo, danas (nedelja, 28. decembar) održana je akcija u više srpskih naseljenih mesta pod nazivom "Raspiši pobedu".

U Pirotu prikupljanje potpisa trajalo je od 12 do 18 sati na Crvenom trgu. I Piroćanci potpisuju, traže izbore. Zoran iz Gradašnice: Dosta im je više, narod ih neće! Neformalna grupa "Studenti Pirota" oko 21 čas i 30 minuta oglasila se na svojim profilima na društvenim mrežama sa informacijama o broju potpisa. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti: "Poštovane sugrađanke i sugrađani, obaveštavamo vas da je danas u Pirotu, za šest sati, prikupljeno ukupno 1138