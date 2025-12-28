Evropski kontingent, ako bude u Ukrajini, postaće legitimna meta ruskih snaga

Evropski kontingent, ako bude u Ukrajini, postaće legitimna meta ruskih snaga

Evropski političari ne žale ne samo Ukrajince, već ni sopstveno stanovništvo

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će evropski kontingent, ukoliko bude raspoređen u Ukrajini, postati legitimna meta ruskih oružanih snaga. "Evropski političari ne žale ne samo Ukrajince, već ni sopstveno stanovništvo", rekao je Lavrov u intervjuu za TASS. Lavrov je istakao da to dokazuju tekući razgovori u Evropi o slanju vojnih kontingenata u Ukrajinu. "Već smo sto puta rekli da bi u takvom slučaju oni postali legitimna meta naših
