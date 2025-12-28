Evropski političari ne žale ne samo Ukrajince, već ni sopstveno stanovništvo

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će evropski kontingent, ukoliko bude raspoređen u Ukrajini, postati legitimna meta ruskih oružanih snaga. "Evropski političari ne žale ne samo Ukrajince, već ni sopstveno stanovništvo", rekao je Lavrov u intervjuu za TASS. Lavrov je istakao da to dokazuju tekući razgovori u Evropi o slanju vojnih kontingenata u Ukrajinu. "Već smo sto puta rekli da bi u takvom slučaju oni postali legitimna meta naših