Dačić: Još nije identifikovan muškarac koji je napao ženu na Novom Beogradu
RTS pre 31 minuta
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da još uvek nije identifikovan muškarac koji je u subotu na Novom Beogradu nožem napao ženu staru 67 godina i zadao joj više ubodnih rana.
Ministar Dačić je rekao da policija intezivno radi i da je to prioritetan slučaj. "Napadač nije identifikovan. I pored nastojanja policije nemamo funkciju identifikacije lica, ali rad je u toku i to je prioritet", rekao je Dačić za RTS. Prema dostupnim video-snimcima sa nadzornih kamera, žena je s detetom ušla u hodnik zgrade, dok je za njima išao i čovek koji ju je ubrzo napao, a potom je strgao torbu s ramena.