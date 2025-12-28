Hladno jutro sa mrazem, tokom dana vetrovito – temperatura do 6 stepeni

RTS pre 2 sata
Hladno jutro sa mrazem, tokom dana vetrovito – temperatura do 6 stepeni

Hladno jutro sa slabim ili umerenim mrazem. Tokom dana vetrovito. U većem delu zemlje promenljivo oblačno, ponegde sa snegom. Jutarnja temperatura od -6 do 3, najviša od 2 do 6 stepeni.

Uglavnom suvo, ali vetrovito vreme za kraj nedelje, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod. U nekim regionima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Ipak, ova oblačnost ponegde će doneti kratkotrajni pljusak snega. Severno strujanje se pojačava i donosi hladan vazduh na Balkan. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine, upozorava
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vetrovito i hladno! Evo kakve nas temperature očekuju danas i gde će biti snega

Vetrovito i hladno! Evo kakve nas temperature očekuju danas i gde će biti snega

Dnevnik pre 20 minuta
Jutarnji mraz i hladan severac: Evo kakvo nas vreme čeka danas

Jutarnji mraz i hladan severac: Evo kakvo nas vreme čeka danas

Telegraf pre 2 sata
Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

RTV pre 7 sati
Hitno se oglasio RHMZ: Ovde će u Srbiji noćas pasti sneg

Hitno se oglasio RHMZ: Ovde će u Srbiji noćas pasti sneg

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Vetrovito i hladno! Evo kakve nas temperature očekuju danas i gde će biti snega

Vetrovito i hladno! Evo kakve nas temperature očekuju danas i gde će biti snega

Dnevnik pre 20 minuta
Hladno jutro sa mrazem, tokom dana vetrovito – temperatura do 6 stepeni

Hladno jutro sa mrazem, tokom dana vetrovito – temperatura do 6 stepeni

RTS pre 2 sata
Jutarnji mraz i hladan severac: Evo kakvo nas vreme čeka danas

Jutarnji mraz i hladan severac: Evo kakvo nas vreme čeka danas

Telegraf pre 2 sata
POGLED SA MIŠELUKA: Od Surčina do Petrovaradina

POGLED SA MIŠELUKA: Od Surčina do Petrovaradina

RTV pre 2 sata
Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

RTV pre 7 sati