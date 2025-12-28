Rat u Ukrajini – 1.404. dan. Američki lider Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovaraće na Floridi o predlozima za mirovni sporazum. Ruski odgovor na evropski napad biće razarajući — važno je ovo ponoviti onima koji ne razumeju, poručio je šef diplomatije Sergej Lavrov. Hitni radovi na obnovi dalekovoda počeli su u blizini Zaporoške nuklearne elektrane nakon još jednog lokalnog primirja koje je između Moskve i Kijeva dogovorila Međunarodna agencija za atomsku energiju.

Volstrit džornal: Ruska nafta i dalje teče ka EU U lučkom gradu Mersinu, u Turskoj, tankeri istovaruju desetine hiljada barela naftnih proizvoda na skladišnom terminalu nekoliko puta mesečno. Velika većina ovih brodova stiže iz Rusije. Tankeri takođe napuštaju ovaj objekat nekoliko puta mesečno, prevozeći slične količine nafte u EU. Kako izveštava Volstrit džornal, ova šema se pojavila u kontekstu zapadnih sankcija, koje su imale za cilj da prekinu isporuku