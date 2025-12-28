IAEA: Prekid vatre oko nuklearke u Zaporožju; Lavrov: Ako neko napadne Rusiju odgovor će biti razarajući

RTS pre 5 minuta
IAEA: Prekid vatre oko nuklearke u Zaporožju; Lavrov: Ako neko napadne Rusiju odgovor će biti razarajući

Rat u Ukrajini – 1.404. dan. Američki lider Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovaraće na Floridi o predlozima za mirovni sporazum. Ruski odgovor na evropski napad biće razarajući — važno je ovo ponoviti onima koji ne razumeju, poručio je šef diplomatije Sergej Lavrov. Hitni radovi na obnovi dalekovoda počeli su u blizini Zaporoške nuklearne elektrane nakon još jednog lokalnog primirja koje je između Moskve i Kijeva dogovorila Međunarodna agencija za atomsku energiju.

Volstrit džornal: Ruska nafta i dalje teče ka EU U lučkom gradu Mersinu, u Turskoj, tankeri istovaruju desetine hiljada barela naftnih proizvoda na skladišnom terminalu nekoliko puta mesečno. Velika većina ovih brodova stiže iz Rusije. Tankeri takođe napuštaju ovaj objekat nekoliko puta mesečno, prevozeći slične količine nafte u EU. Kako izveštava Volstrit džornal, ova šema se pojavila u kontekstu zapadnih sankcija, koje su imale za cilj da prekinu isporuku
UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; Putin: Ako Kijev neće mirnim putem, rešićemo…

Zelenski uoči sastanka sa Trampom: Ovo su ključni dani za kraj rata

Rute: Samo Tramp može da natera Putina da sklopi mir

Zelenski: Konačno obezbeđivanje mira zavisiće od partnera Kijeva

Rute: Samo Tramp može da natera Putina da sklopi mir

Rute: Samo Tramp može da natera Putina da sklopi mir

Tačno ovog dana pada konačna odluka?! Zelenski poslao zagonetnu poruku pred sastanak sa Trampom, Putin zapretio: Rusija u šoku…

UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; Putin: Ako Kijev neće mirnim putem, rešićemo…

Prve žrtve žestoke oluje u Evropi Više od 200.000 domaćinstava bez struje, udari vetra dostižu jačinu uragana

Mašala i amin: AfD upozorava da će "prijem Ukrajine ubrzati raspad Evropske unije"

Mask sahranio Evropu: Evo šta kaže o "velikoj zameni"

Tramp: SAD su preuzele ulogu UN

