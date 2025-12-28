IAEA: Stupio na snagu privremeni prekid vatre u oblasti nuklearke Zaporožje

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
IAEA: Stupio na snagu privremeni prekid vatre u oblasti nuklearke Zaporožje

MOSKVA - Privremeni prekid vatre stupio je na snagu u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je danas Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

"Važni radovi na popravkama dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporožje počeli su nakon još jednog lokalnog primirja koje je postignuto uz posredovanje IAEA", navodi se u saopštenju koje je IAEA objavila na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti. U saopštenju se dodaje da se generalni direktor IAEA Rafael Grosi "zahvaljuje obema stranama što su pristale na ovaj novi 'period tišine' kako bi se obnovio prenos električne energije između nuklearne elektrane Zaporožje
Ključne reči

MoskvaZaporožje

