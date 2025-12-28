Pregovori o kraju rata u Ukrajini ulaze u opasnu fazu: Zelenski nudi ustupke, ali Moskva ne popušta

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Birešić
Predsednik SAD Donald Tramp i Volodimir Zelenski vraćaju se u nedelju za pregovarački sto sa poznatim, ali izuzetno teškim zadatkom - da još jednom pokušaju da pronađu put ka okončanju rata Rusije protiv Ukrajine.

Dvojica lidera sastala su se tri puta otkako je Tramp u januaru po drugi put stupio na dužnost, ali su svi susreti, iako praćeni velikim očekivanjima, doneli malo konkretnih rezultata, a u pojedinim trenucima čak delovali kao da dodatno udaljavaju rešenje. Dok Kijev insistira da Tramp obezbedi sigurnosne garancije za Ukrajinu, ostaje nejasno da li sastanak na Floridi predstavlja pravi preokret ili još jednu rundu visokorizične diplomatije, iz koje Zelenski neće
Počeo sastanak, Tramp surovo iskren: Ili ćemo završiti brzo sukob ili će trajati još dugo! Dao i rok koliko će da čeka (video, foto)

Agencija za atomsku energiju: Privremeni prekid vatre u oblasti nuklearke Zaporožje

​Stupio na snagu privremeni prekid vatre u oblasti nuklearke Zaporožje

IAEA: Stupio na snagu privremeni prekid vatre u oblasti nuklearke Zaporožje

Potvrđen prvi dogovor Rusije i Ukrajine: Prekid vatre - evo gde i kako!

„Put ka miru mora da pobedi“: poruka Dmitrijeva uz fotografiju Putina i Trampa

Pristale i Ukrajina i Rusija: Prekid vatre

Surinam: Devetoro poginulih u napadu nožem blizu glavnog grada, među žrtvama i deca

Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

(Video) Sudar dva helikoptera u vazduhu, ima mrtvih. Isplivali stravični snimci nesreće iznad Nju Džersija: Oblaci crnog dima prekrili grad

Tramp razgovarao sa Putinom pre sastanka sa Zelenskim u Palm Biču

Ukrajinski Naftogaz: U ruskom napadu oštećena toplana u Hersonu

