Pregovori o kraju rata u Ukrajini ulaze u opasnu fazu: Zelenski nudi ustupke, ali Moskva ne popušta

Predsednik SAD Donald Tramp i Volodimir Zelenski vraćaju se u nedelju za pregovarački sto sa poznatim, ali izuzetno teškim zadatkom - da još jednom pokušaju da pronađu put ka okončanju rata Rusije protiv Ukrajine.

Dvojica lidera sastala su se tri puta otkako je Tramp u januaru po drugi put stupio na dužnost, ali su svi susreti, iako praćeni velikim očekivanjima, doneli malo konkretnih rezultata, a u pojedinim trenucima čak delovali kao da dodatno udaljavaju rešenje. Dok Kijev insistira da Tramp obezbedi sigurnosne garancije za Ukrajinu, ostaje nejasno da li sastanak na Floridi predstavlja pravi preokret ili još jednu rundu visokorizične diplomatije, iz koje Zelenski neće