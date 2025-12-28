Nakon jutarnjeg mraza sunčani intervali

U nedelju ujutru slab mraz, a tokom dana prolazno naoblačenje sa severa donosi kratkotrajni sneg povremeno u centralnim i južnim krajevima.

Po Vojvodini i na jugozapadu Srbije sunčani intervali. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -5°C do -1°C, a maksimalna od 2°C do 5°C. Uveče slab sneg na jugoistoku Srbije. U ponedeljak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u nedelju. Samo će u toku jutra biti više oblaka na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab zapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale.