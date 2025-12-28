Sa gradilišta u Beogradu na vodi počelo uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata

Pripadnici Sektora za vanredne situacije uklanjaju i uništavaju danas avio-bombu iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu "Beograda na vodi". Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane koji žive u neposrednoj blizini, u okolini Tržnog centra Galerija da u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste stanove.

Bomba je teška 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 250 kilograma. Dodaje se da ukoliko napuštanje stanova nije izvodljivo, preporuka je da građani otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora. Kako navode iz MUP-a, lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da u potpunosti poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi i da prate