Stiže li najteža godina za ratare? Pšenica i kukuruz drastično gube na vrednosti, prognoze nisu optimistične

Telegraf pre 50 minuta  |  Telegraf Biznis/ Agroklub
Godina se na evropskom tržištu žitarica završava bez optimizma za proizvođače.

Fizičko tržište žitarica pred božićne blagdane gotovo se u potpunosti zaustavlja, a slično je i na terminskoj berzi Euronext, gde je trgovanje znatno skraćeno. Najnoviji tržišni podaci upućuju na to da bi i 2026. godina mogla da bude vrlo zahtevna za ratare, kako u segmentu žitarica, tako i kod uljarica, posebno uljane repice, piše Agrarheute. Na Euronext-u se 24. decembra trguje samo pola dana, dok su berze 25. i 26. decembra zatvorene. Zbog svega dva i po radna
