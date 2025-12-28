Danas su Materice, slave se 2 nedelje pre Božića i smatraju se najvećim praznikom žena i majki u hrišćanstvu Materice

Volim Zrenjanin
Danas su Materice, slave se 2 nedelje pre Božića i smatraju se najvećim praznikom žena i majki u hrišćanstvu Materice
Materice se slave drugu nedelju pred Božić. Ovo je najveći hrišćanski praznik majki i žena. Toga dana deca porane i unapred pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad zavežu svoju majku, za noge, na isti način, kao što su njih majke vezivale na Detince. Praznik Materica se u novije vreme svečano proslavlja i u našim hramovima, naročito po gradovima. Pobožne žene u dogovoru sa sveštenikom pripreme prigodnu akademiju sa programom, u kome
