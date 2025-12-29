Požar u staračkom domu, 16 poginulih

Danas pre 2 sata  |  Beta-AP
Požar u staračkom domu, 16 poginulih

U požaru u staračkom domu u Indoneziji noćas je poginulo 16 ljudi, saopštila je tamošnja policija.

Požar je izbio dok su stanari jednospratne kuće u gradu Manado, u provinciji Severni Sulavesi, spavali i 15 ljudi je izgorelo, objavila je policija i dodala da telo još jedne žrtve vatra nije zahvatila. Preživeli, njih 15, prebačeni su u dve bolnice u Manadu, a vatrogasci su gasili požar više od dva sata. I komšije su pomogle u spasavanju nekoliko korisnika doma. U prvobitnom policijskom izveštaju navodi se da je požar izazvao kvar na električnoj instalaciji, ali
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

Radio sto plus pre 1 sat
Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

N1 Info pre 2 sata
Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

Beta pre 2 sata
Noć užasa u Indoneziji: Požar progutao starački dom, ima žrtava

Noć užasa u Indoneziji: Požar progutao starački dom, ima žrtava

Nova pre 2 sata
Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

Požar u staračkom domu u Indoneziji, 16 poginulih

Serbian News Media pre 2 sata
Požar u staračkom domu, ljudi izgoreli dok su spavali! Najmanje 16 mrtvih, vatrogascima u Indoneziji bilo potrebno dva sata da…

Požar u staračkom domu, ljudi izgoreli dok su spavali! Najmanje 16 mrtvih, vatrogascima u Indoneziji bilo potrebno dva sata da obuzdaju plamen (foto, video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Indonezijapožar

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Od Trampa sam tražio garancije u trajanju do 50 godina; Žestok napad Rusa na Sumsku oblast

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Od Trampa sam tražio garancije u trajanju do 50 godina; Žestok napad Rusa na Sumsku oblast

RTV pre 49 minuta
(Video) Tajvan opkoljen sa svih strana! Kina započela vojne vežbe usled sve većih napetosti: "Ovo je ozbiljno upozorenje"

(Video) Tajvan opkoljen sa svih strana! Kina započela vojne vežbe usled sve većih napetosti: "Ovo je ozbiljno upozorenje"

Blic pre 34 minuta
Prikazana novogodišnja emisija „Romani kuhinja“ – spoj tradicije, kulture i praznične atmosfere(VIDEO)

Prikazana novogodišnja emisija „Romani kuhinja“ – spoj tradicije, kulture i praznične atmosfere(VIDEO)

ROMinfomedia pre 8 minuta
Porodice žrtava ubistava na plaži Bondaj pozvale premijera da otvori istragu o antisemitizmu

Porodice žrtava ubistava na plaži Bondaj pozvale premijera da otvori istragu o antisemitizmu

N1 Info pre 19 minuta
Tramp i Netanjahu danas na Floridi o Gazi

Tramp i Netanjahu danas na Floridi o Gazi

Danas pre 49 minuta