RTS: Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine

Danas pre 31 minuta  |  RTS
RTS: Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine

Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, uklonjeni su šatori ispred Narodne skupštine.

Tokom praznika na tom mestu će biti postavljeno božićno selo, a nakon toga taj deo grada biće otvoren za saobraćaj. Predsednik Aleksandar Vučić je sinoć bio ispred doma Narodne skupštine i tada je rekao da će u narednih mesec dana šatori biti uklonjeni i iz Pionirskog parka, piše RTS. Najavio je da će ispred Narodne skupštine u narednih nekoliko dana biti božićno selo. Nakon toga se očekuje da će saobraćaj ispred Narodne skupštine biti normalizovan. Prethodno je i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Većina šatora sklonjena iz ćacilenda: Evo kako sad izgleda prostor ispred Skupštine (foto)

Većina šatora sklonjena iz ćacilenda: Evo kako sad izgleda prostor ispred Skupštine (foto)

Blic pre 26 minuta
Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine

Euronews pre 35 minuta
Uklonjen Ćacilend ispred Skupštine Srbije

Uklonjen Ćacilend ispred Skupštine Srbije

Radio 021 pre 21 minuta
Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije

Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije

Sputnik pre 15 minuta
Uklonjen Ćacilend ispred Narodne skupštine, razmontirani šatori FOTO

Uklonjen Ćacilend ispred Narodne skupštine, razmontirani šatori FOTO

Nova pre 25 minuta
Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTS

Politika, najnovije vesti »

Kurti proglasio pobedu na izborima na Kosovu, Srpskoj listi svih 10 mandata: preliminarni rezultati

Kurti proglasio pobedu na izborima na Kosovu, Srpskoj listi svih 10 mandata: preliminarni rezultati

BBC News pre 1 minut
Samoopredeljenje pobednik vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu sa 49.74 odsto glasova

Samoopredeljenje pobednik vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu sa 49.74 odsto glasova

Beta pre 26 minuta
RTS: Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine

RTS: Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine

Danas pre 31 minuta
Objavljeni novi rezultati izbora na KiM: Srpska lista ubedljivo pobedila u svim srpskim opštinama

Objavljeni novi rezultati izbora na KiM: Srpska lista ubedljivo pobedila u svim srpskim opštinama

Sputnik pre 25 minuta
Većina šatora sklonjena iz ćacilenda: Evo kako sad izgleda prostor ispred Skupštine (foto)

Većina šatora sklonjena iz ćacilenda: Evo kako sad izgleda prostor ispred Skupštine (foto)

Blic pre 26 minuta