Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je večeras da je sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim imao sjajan sastanak, kao i da su lideri napravili veliki napredak u pregovorima o okončanju rata sa Rusijom „Imali smo sjajan sastanak.

Razgovarali smo o dosta stvari, a ja sam imao odličan razgovor sa Putinom (predsednikom Rusije Vladimirom)“, rekao je Tramp novinarima u svojoj rezidenciji na Floridi, gde ga je posetio Zelenski. On je dodao da je sa Zelenskim nakon sastanka razgovarao telefonom sa evropskim liderima, među kojima su bili predsednici Francuske Emanuel Makron, Finske Aleksander Stub i Poljske Karol Navrocki, premijeri Italije Đorđa Meloni i Velike Britanije Kir Starmer, kancelar